​В Азербайджане предложено обнародовать список демпингуемых товаров

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству состоялось обсуждение во втором чтении законопроекта "Об антидемпинговых, компенсационных и охранных мерах".

Как передает Report, председатель комитета Зияд Самедзаде отметил, что антидемпинговые мероприятия направлены на поддержание экономических реформ в стране: "Целью закона является сохранение внутреннего рынка. Для этого необходима диверсификация национальной экономики. Низкие объемы производства в отрасли легкой промышленности приводят к наводнению рынка дешевой импортной продукцией. Если урегулировать этот процесс, производство начнет расти".

Депутат Вахид Ахмедов заострил внимание на сложном языке законопроекта: "Язык законопроекта недоступен для понимания. Его надо упростить, сделать доступным. В законе есть серьезные недочеты. Я против вынесения его на второе чтение".

"Целью закона является сохранение внутреннего рынка. Однако сначала надо выяснить, какие товары в Азербайджане демпингуются. Надо рассчитать их количество и сумму. Может необходимости в этом законе вообще нет", - добавил он.

Он также отметил необходимость в специалистах, которые будут обеспечивать реализацию антидемпингового закона. Наряду с этим, депутат заявил, что не понимает, для чего установлен трехмесячный срок вступления закона в силу.

Депутат Али Масимли также отметил сложность языка документа: "Если закон призван регулировать взаимоотношения между предпринимателями и государством, он должен быть простым и доступным. К тому же, над законом должны работать различные структуры".

"Если закон будет принят в его нынешнем виде, это негативно повлияет на промышленность и предпринимательство в Азербайджане. Закон должен быть представлен в пакете. Для вхождения в ВТО необходимо найти правильное соотношение между свободной торговлей и демпингом. Проблема монополии в Азербайджане постепенно устраняется. Принятие закона в нынешнем виде приведет к его злоупотреблениям. Поэтому его надо упростить", - заявил А.Масимли.

Он также предложил привлекать юридические и физические лица к административной или уголовной ответственности за злоупотребление положениями закона.

В заключение было принято решение о создании рабочей группы. Законопроект рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента, которое состоится 15 апреля.