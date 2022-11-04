В Азербайджане предлагаются поправки в закон "О рекламе"

Аудиовизуальный совет подготовил ряд предложений по поправкам в закон "О рекламе".

Аудиовизуальный совет подготовил ряд предложений по поправкам в закон "О рекламе".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа-пространстве" в Баку.

"Одно из предложений касается продолжительности рекламы. Рекламу предложено показывать в виде трех блоков, ее продолжительность не должна превышать 12 минут в течение одного часа. Рекомендовано, чтобы программы продолжительностью менее 20 минут, детские и религиозные программы не прерывались рекламой, также реклама не должна демонстрироваться в дни официального траура", - сказал он.