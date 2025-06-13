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В Азербайджане предлагают удвоить лимит годового оборота по упрощенному налогу

В Азербайджане предлагают удвоить лимит годового оборота по упрощенному налогу 11:58
Бизнес
13 июня 2025 г. 12:17
В Азербайджане предлагают удвоить лимит годового оборота по упрощенному налогу

Лимит годового оборота по упрощенному налогу в Азербайджане должен быть увеличен в два раза.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, последний раз лимит годового оборота по упрощенному налогу был увеличен на 80 тыс. манатов с 1 января 2016 года - со 120 тыс. манатов до 200 тыс. манатов.

"Однако за прошедший период стоимость годового валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана выросла в 2,3 раза - с 54,4 млрд манатов до 126,4 млрд манатов, что означает расширение возможностей для бизнеса в стране. Предлагаю увеличить лимит оборота по упрощенному налогу в 2 раза. Это стало бы существенной льготой и поддержкой для микропредпринимателей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sadələşdirimiş vergi üçün dövriyyə limitinin artırılması təklif olunur

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