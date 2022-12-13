В Азербайджане предлагают обнародовать стоимость ввозимых в страну лекарств

Государственный таможенный комитет должен обнародовать стоимость 100-200 наименований лекарственных препаратов, ввозимых в Азербайджан.

Государственный таможенный комитет должен обнародовать стоимость 100-200 наименований лекарственных препаратов, ввозимых в Азербайджан.

Как передает Report, с таким предложением на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил депутат Мешхур Мамедов.

"В аптеках утверждают, что таможня взимает с них высокую пошлину. Я предлагаю, чтобы таможенный комитет назвал стоимость 100-200 наименований лекарств, которые проходят через таможню. Думаю, такая процедура приведет к определенному снижению цен на лекарства", - сказал депутат.