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В Азербайджане предлагают обнародовать стоимость ввозимых в страну лекарств

В Азербайджане предлагают обнародовать стоимость ввозимых в страну лекарств Государственный таможенный комитет должен обнародовать стоимость 100-200 наименований лекарственных препаратов, ввозимых в Азербайджан.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 12:59
В Азербайджане предлагают обнародовать стоимость ввозимых в страну лекарств

Государственный таможенный комитет должен обнародовать стоимость 100-200 наименований лекарственных препаратов, ввозимых в Азербайджан.

Как передает Report, с таким предложением на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству выступил депутат Мешхур Мамедов.

"В аптеках утверждают, что таможня взимает с них высокую пошлину. Я предлагаю, чтобы таможенный комитет назвал стоимость 100-200 наименований лекарств, которые проходят через таможню. Думаю, такая процедура приведет к определенному снижению цен на лекарства", - сказал депутат.

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