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В Азербайджане предлагается внести поправку в закон о предпринимательской деятельности

В Азербайджане предлагается внести поправку в закон о предпринимательской деятельности В Азербайджане необходимо внести поправку в закон о предпринимательской деятельности.
Бизнес
13 февраля 2023 г. 12:26
В Азербайджане предлагается внести поправку в закон о предпринимательской деятельности

В Азербайджане необходимо внести поправку в закон о предпринимательской деятельности.

Об этом Report сказала председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана (AQSİA) Сакина Бабаева.

По ее словам, в действующий закон о предпринимательской деятельности необходимо внести дополнения в связи с социальным предпринимательством: "В России, Южной Корее принят отдельный закон о социальном предпринимательстве, а в Казахстане в соответствующий закон внесены изменения".

Она добавила, что предпринимательство сложная сфера: "Предпринимателям всегда необходима поддержка государства. Их необходимо постоянно поощрять, чтобы они были заинтересованы в уплате налогов, не искали путей уклонения от налогов".

С.Бабаева отметила, что повышение экономической инициативности женщин, их более широкая активность в сфере малого и среднего предпринимательства имеет большое значение с точки зрения социально-экономического развития, включая обеспечение занятости: "Женское предпринимательство необходимо поддерживать, особенно в плане налоговых льгот. Необходимо оказывать материальную и организационную поддержку женщинам-предпринимателям с целью повышения знаний и навыков, экономической активности женщин. К тому же следует учитывать женщин из уязвимых групп".

С.Бабаева сказала, что существуют большие проблемы в связи с индустриализацией предпринимательства: "Дело в том, что при выдаче грантов или реализации программ люди хотят приобрести оборудование, воспользоваться им, но не могут представить бизнес-проект. Кроме того, по данным Всемирного банка, только 6% выделяемых в мире грантов удается реализовать".

Отметим, что в Азербайджане женщины составляют 22% от числа частных предпринимателей и 49% экономически активного населения.

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