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В Азербайджане предлагается создать Палату оценщиков

В Азербайджане предлагается создать Палату оценщиков Создание Палаты оценщиков в Азербайджане предусмотрено в новом законопроекте об оценочной деятельности, представленном в Милли Меджлис.
Бизнес
25 мая 2022 г. 12:05
В Азербайджане предлагается создать Палату оценщиков

Создание Палаты оценщиков в Азербайджане предусмотрено в новом законопроекте об оценочной деятельности, представленном в Милли Меджлис.

Об этом Report сообщил новоназначенный председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж.

Он рассказал о необходимости создания Палаты:

"Поскольку оценочная деятельность не регулируется никаким органом, мы сталкивались с некоторыми негативными явлениями. Мы считаем, что для их устранения нужен административный орган, который бы регулировал этот рынок в стране. Мы неоднократно обращались в парламент по этому поводу".

Глава общества оценщиков отметил, что первое чтение законопроекта ожидается на весенней сессии парламента:

"Думаю, закон будет принят в этом году. У нас большие ожидания от этого закона. Мы надеемся, что будут приняты очень серьезные меры по регулированию рынка, исключению непрофессионалов и дальнейшему укреплению репутации оценщиков. С созданием Палаты оценщиков удастся обеспечить жесткий объективный контроль и скоординированность".

В.Орудж отметил, что Палата и Общество будут работать параллельно:

"После создания Палата будет работать в административном направлении, а Общество оценщиков - в направлении дальнейшего развития этой профессии, применения нововведений, стандартов, координации оценщиков".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qiymətləndiricilər Palatasının yaradılması təklif olunub

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