​В Азербайджане предлагается снизить налоги на доходы физических лиц

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается ввести третье положение о налогах для компаний, годовой оборот которых не превышает 50 тыс. манат. Как передает Report, об этом сказал член правления и глава юридического комитета Caspian European Club (CEIBC) Мустафа Аббасбейли, отвечая на вопрос о предложениях, которые были отправлены Клубом президенту Ильхаму Алиеву.

М.Аббасбейли отметил, CEIBC предлагает ввести несколько пунктов по налоговой системе: "Первый из них, это определить тарифы по налогу на добавленную стоимость. Как известно, в развитых зарубежных странах действует несколько категорий налога на добавленную стоимость. У нас она 0 или 18%. Опять-таки, если взять развитые экономики, там различают несколько категорий - по ставкам до 21%. На продукты первой необходимости проценты значительно ниже. Мы предлагаем аналогичную форму налогообложения в сфере НДС".

"Также одним из предложений в сфере налогообложения является введение третьей категории на налогообложение. Дело в том, что сейчас в Азербайджане действует два основных режима налогообложения: это упрощенный вид налога и нормальный вид налога. Второй предусматривает взимание 20% налога от прибыли компании. Мы предлагаем ввести третье положение о налогах для компаний, годовой оборот которых не превышает 50 тыс. манат. Таким образом, с момента регистрации - первый год, компания с оборотом до 50 тыс. манат не платит никаких налогов, а после достижения оборота в 50 тыс. манат или после истечения срока одного года, компания может перейти на упрощенную систему, где предусматривается взимание лишь 4% налога от годового оборота", - добавил председатель комитета.

Одним из предложений Клуба по налоговой системе является упрощение или снижение налогов на прибыль физических лиц: "У нас в данный момент она вместе со ставками социального страхования составляет от 39% до 50%. Если зарплата физического лица до 2500 манат и то, что он платит это - 39% , свыше 2500 манат ставка составляет 50%. Компания платит налог на прибыль 20%, и в данной схеме компании бывает выгоднее платить налог на прибыль, нежели налог для физических лиц. К сожалению, сейчас мы видим примеры того, что компании начинают указывать зарплаты ниже действующего уровня. Мы предлагаем снизить налоги на зарплаты физических лиц, чтобы они стали на один уровень с налогом на прибыль компании. Опять-таки, и здесь мы приняли во внимание зарубежный опыт. Например, в Грузии налог на зарплаты физических лиц составляет 20% , а налог на прибыль вместе с дивидендами тоже 20%. Соответственно компании нет никакой необходимости занижать фактическую зарплату сотрудников. Поскольку в обоих случаях сумма налогообложения одинакова".