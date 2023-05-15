В Азербайджане предлагается расширить номенклатуру сборки белорусской техники

На Гянджинском автомобильном заводе в Азербайджане необходимо расширить номенклатуру сборки белорусской техники.

На Гянджинском автомобильном заводе в Азербайджане необходимо расширить номенклатуру сборки белорусской техники.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

И. Петришенко обозначил ключевые задачи, на решение которых ориентировали главы государств и главы правительств. "Во-первых, необходимо обеспечить расширение номенклатуры сборки техники на ПО "Гянджинский автомобильный завод", включая возобновление совместного производства специальной техники на шасси ОАО "МАЗ" и совместного производства пассажирского электротранспорта. Для этого необходимо на основании имеющегося полного каталога белорусской техники определиться с моделями и количеством и сформировать соответствующий заказ для азербайджанского предприятия. Во-вторых, нужно продолжить работу по планомерному наращиванию выпуска на Гянджинском автомобильном заводе тракторов из белорусских тракторокомплектов, в том числе для рынков третьих стран", - сказал он.



Также вице-премьер считает необходимым реализовать задачу по поставке белорусских лифтов для программ модернизации лифтового хозяйства в городах Азербайджана. "В свою очередь рассчитываем на выделение соответствующего финансирования с азербайджанской стороны", - добавил он.

По мнению И.Петришенко, предприятиям аграрного и перерабатывающего комплекса следует нарастить объемы взаимных поставок продуктов питания между Беларусью и Азербайджаном, а также обеспечить расширение ассортимента продовольственных товаров. В связи с этим компетентным органам двух стран необходимо максимально оперативно урегулировать вопрос признания эквивалентности белорусской системы безопасности пищевой продукции и включения белорусских производителей продовольствия в соответствующий реестр Азербайджана.



"Кроме того, в ближайшее время мы должны приступить к практической реализации проекта по совместному производству ветеринарных препаратов на базе предприятия, зарегистрированного на территории Азербайджана, и оказывать содействие в решении вопросов регистрации продукции и ее реализации в Азербайджане", - отметил вице-премьер.

Также в числе важных задач он назвал оперативную проработку конкретных направлений, на которых могут быть востребованы работы и услуги белорусских проектных и строительных организаций.