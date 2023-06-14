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В Азербайджане предлагается расширить места госзаказа на обучение в вузах по трем направлениям

В Азербайджане предлагается расширить места госзаказа на обучение в вузах по трем направлениям Основное внимание в последние 3 года при формировании государственного заказа на обучение в бакалавриате и магистратуре высших учебных заведений было уделено расширению специальностей по техническим и естественным наукам, технологиям.
Бизнес
14 июня 2023 г. 14:54
В Азербайджане предлагается расширить места госзаказа на обучение в вузах по трем направлениям

Основное внимание в последние 3 года при формировании государственного заказа на обучение в бакалавриате и магистратуре высших учебных заведений было уделено расширению специальностей по техническим и естественным наукам, технологиям.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время проходящего в Баку второго диалога ЦУР на тему "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане".

"В целях повышения доступности и инклюзивности высшего образования, а также дальнейшего повышения доступности высшего образования для малообеспеченных слоев населения увеличено количество студентов, обучающихся за счет государства. Если в 2018 году удельный вес госзаказа в общем плане приема составлял 27%, то в настоящее время этот показатель достигает 50%", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 sahə üzrə ali təhsildə dövlət sifarişinin artırılması təklif olunur

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