В Азербайджане предлагается расширить места госзаказа на обучение в вузах по трем направлениям

Основное внимание в последние 3 года при формировании государственного заказа на обучение в бакалавриате и магистратуре высших учебных заведений было уделено расширению специальностей по техническим и естественным наукам, технологиям.

Основное внимание в последние 3 года при формировании государственного заказа на обучение в бакалавриате и магистратуре высших учебных заведений было уделено расширению специальностей по техническим и естественным наукам, технологиям.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время проходящего в Баку второго диалога ЦУР на тему "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане".

"В целях повышения доступности и инклюзивности высшего образования, а также дальнейшего повышения доступности высшего образования для малообеспеченных слоев населения увеличено количество студентов, обучающихся за счет государства. Если в 2018 году удельный вес госзаказа в общем плане приема составлял 27%, то в настоящее время этот показатель достигает 50%", - сказал Мамедов.