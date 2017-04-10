В Азербайджане предлагается привлечь сектор НПО к реализации стратегических дорожных карт

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Только в Баку мы хотим провести еще около 10 мероприятий, посвященных стратегическим дорожным картам. Как сообщает Report, об этом сказал глава Центра конституционных исследований Алимамед Нуриев на конференции "Ключевые направления Стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики", организованной Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

А. Нуриев подчеркнул, что они намерены также организовать 4 аналогичных мероприятия в регионах: "В разработке стратегических дорожных карт принимали участие представители гражданских обществ. Предлагается привлечь к их реализации и сектор НПО. Мы намерены проводить мониторинг выполнения стратегических дорожных карт. В связи с этим уже ведутся переговоры с донорами и Евразийская организация сотрудничества выразила готовность поддержать нас".

Исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы отметил, что в ходе реализации стратегических дорожных карт ко всем процессам привлекут институты гражданского общества.