В Азербайджане предлагается принять закон о профессиональных объединениях

В Азербайджане назрела необходимость принятия закона "О профессиональных объединениях".

В Азербайджане назрела необходимость принятия закона "О профессиональных объединениях".

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

"Палата оценщиков, которую планируется создать в Азербайджане, - это не государственная организация, а структура, созданная самими оценщиками. Но у них должны быть полномочия. Во многих странах профессиональные ассоциации имеют полномочия, предоставленные государством, в этом случаем их решения обязательны к исполнению" - сказал депутат.

По словам Т.Миркишили, в законодательстве имеется пробел, поскольку Палата оценщиков является неправительственной организацией и в законе "Об общественных организациях" сказано, что членство в ней не обязательно.