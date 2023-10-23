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В Азербайджане предлагается принять закон о профессиональных объединениях

В Азербайджане предлагается принять закон о профессиональных объединениях В Азербайджане назрела необходимость принятия закона "О профессиональных объединениях".
Бизнес
23 октября 2023 г. 14:07
В Азербайджане предлагается принять закон о профессиональных объединениях

В Азербайджане назрела необходимость принятия закона "О профессиональных объединениях".

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

"Палата оценщиков, которую планируется создать в Азербайджане, - это не государственная организация, а структура, созданная самими оценщиками. Но у них должны быть полномочия. Во многих странах профессиональные ассоциации имеют полномочия, предоставленные государством, в этом случаем их решения обязательны к исполнению" - сказал депутат.

По словам Т.Миркишили, в законодательстве имеется пробел, поскольку Палата оценщиков является неправительственной организацией и в законе "Об общественных организациях" сказано, что членство в ней не обязательно.

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