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В Азербайджане предлагается оплата НДС после продажи товара

В Азербайджане предлагается оплата НДС после продажи товара Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане после продажи товара, а не во время таможенного оформления, может поддержать предпринимателя.
Бизнес
20 декабря 2022 г. 15:12
В Азербайджане предлагается оплата НДС после продажи товара

Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане после продажи товара, а не во время таможенного оформления, может поддержать предпринимателя.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), председатель Конфедерации предпринимателей Нахчывана Вугар Аббасов на общественных слушаниях "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

Он отметил, что предоплата таможенных пошлин и НДС приводит к сокращению оборотных средств предпринимателя.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ƏDV-nin malların gömrük rəsmiləşdirilməsindən sonra ödənilməsi təklif edilir

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