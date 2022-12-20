В Азербайджане предлагается оплата НДС после продажи товара

Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане после продажи товара, а не во время таможенного оформления, может поддержать предпринимателя.

Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане после продажи товара, а не во время таможенного оформления, может поддержать предпринимателя.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), председатель Конфедерации предпринимателей Нахчывана Вугар Аббасов на общественных слушаниях "Таможенные реформы: вызовы и возможности".

Он отметил, что предоплата таможенных пошлин и НДС приводит к сокращению оборотных средств предпринимателя.