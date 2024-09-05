В Азербайджане повышены экспортные пошлины на металлические отходы

Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утвержденные постановлением правительства от 17 ноября 2017 года

Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин»,. утвержденные постановлением правительства от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, новое постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, действующие экспортные пошлины на металлические отходы увеличены, а также установлены экспортные пошлины на некоторые виды металлолома, не облагаемые экспортной пошлиной.

Решение вступает в силу через 60 дней с момента опубликования.