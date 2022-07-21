В Азербайджане потребителям возвращено 267 млн манатов НДС

До сих пор на портале www.edvgerial.az для возвращения части уплаченного за приобретенные товары НДС было зарегистрировано 1,8 млн пользователей.

До сих пор на портале www.edvgerial.az для возвращения части уплаченного за приобретенные товары НДС было зарегистрировано 1,8 млн пользователей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при министерстве экономики.

Сообщается, что с начала внедрения в Азербайджане проекта ƏDV geri al и на конец 6 месяцев 2022 года потребителям было возвращено более 267,2 млн манатов по 651 001 786 кассовым чекам, только в январе-июне этого года возвращено 95,3 млн манатов НДС по 222 747 769 кассовым чекам.

В настоящее время в стране внедрены 66 339 онлайн-кассовых аппаратов. В январе-июне этого года оборот онлайн-кассовых аппаратов составил 10 млрд 636 млн 507,3 тыс. манатов, что на 55,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.