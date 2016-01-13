​В Азербайджане потребителям продано на 11% больше товаров

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Азербайджане потребителям было продано товаров на сумму 25,7 млрд. манатов, что на 10,9% больше, чем в 2014 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 10,1% и составил 12,871 млрд. манатов, непродовольственных товаров - на 12,8%, составив 12,850 млрд. манатов.

За отчетный период объемы электронной розничной торговли выросли в 1,9 раза по сравнению с 2014 годам и составили 12,8 млн. манатов. Население приобрело в режиме онлайн 91,1% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 8,9% - индивидуальных предпринимателей, 96,2% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.