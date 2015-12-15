​В Азербайджане объем проданных потребителям товаров вырос на 11%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане потребителям было продано товаров на сумму 22,4 млрд. манатов, что на 11,1% больше аналогичного периода 2014 года. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 9,6% и составил 11 185,2 млн. манатов, непродовольственных товаров - на 13,5%, составив 11 249,4 млн. манатов.

За отчетный период объемы электронной розничной торговли выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,5 млн. манатов. Население приобрело в режиме онлайн 91,6% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 8,4% - индивидуальных предпринимателей, 96,2% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.

За 11 месяцев текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 13,8%, составив 950,7 млн. манатов, из них 416,2 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 534,5 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.