О нас

В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли в 1,3 раза

В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли в 1,3 раза В государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества поступило 12,3 млн манатов в январе этого года, что в 1,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Бизнес
23 февраля 2024 г. 13:50
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли в 1,3 раза

В государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества поступило 12,3 млн манатов в январе этого года, что в 1,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики.

В прошлом месяце было проведено 4 аукциона, на которых приватизированы 37 транспортных средства.

В январе заключены 46 договоров аренды нежилых помещений и 155 - земельных участков. От аренды недвижимого государственного имущества в госбюджет поступило 3 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxilolmalar 1,3 dəfə artıb

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi