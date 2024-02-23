В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли в 1,3 раза

В государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества поступило 12,3 млн манатов в январе этого года, что в 1,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В государственный бюджет Азербайджана от приватизации госимущества поступило 12,3 млн манатов в январе этого года, что в 1,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики.

В прошлом месяце было проведено 4 аукциона, на которых приватизированы 37 транспортных средства.

В январе заключены 46 договоров аренды нежилых помещений и 155 - земельных участков. От аренды недвижимого государственного имущества в госбюджет поступило 3 млн манатов.