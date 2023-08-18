В Азербайджане поступления в бюджет от аренды госимущества выросли на 39%

В январе-июле текущего года от аренды госимущества в бюджет поступило 19,3 млн манатов, что на 47,7% больше прогноза и на 38,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле текущего года от аренды госимущества в бюджет поступило 19,3 млн манатов, что на 47,7% больше прогноза и на 38,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана.

За указанный период 3,6 млн манатов поступлений было обеспечено за счет сдачи в аренду нежилых помещений, а 15,7 млн манатов - земельных участков.

За отчетный период заключено 1 915 новых договоров аренды, что на 15% меньше, чем год назад. 418 договоров аренды касались нежилых помещений, а 1 497 - земельных участков. Это соответственно на 16% и 14,7% меньше по сравнению с прошлым годом.