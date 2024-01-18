В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось на 30%

В 2023 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 51 млрд 184 млн долларов США.

В 2023 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 51 млрд 184 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,9% меньше, чем в 2022 году.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 33 млрд 899 млн долларов США, а доля импорта – 17 млрд 285 млн долларов США. За последний год экспорт снизился на 11,1%, а импорт увеличился на 18,9%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 16 млрд 613 млн долларов США. Это на 29,6% меньше, чем годом ранее.