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В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось на 30%

В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось на 30% В 2023 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 51 млрд 184 млн долларов США.
Бизнес
18 января 2024 г. 17:12
В Азербайджане положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось на 30%

В 2023 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 51 млрд 184 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,9% меньше, чем в 2022 году.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 33 млрд 899 млн долларов США, а доля импорта – 17 млрд 285 млн долларов США. За последний год экспорт снизился на 11,1%, а импорт увеличился на 18,9%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 16 млрд 613 млн долларов США. Это на 29,6% меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance in Azerbaijan's foreign trade turnover down by 30%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 30 % azalıb

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