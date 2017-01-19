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    В Азербайджане поезда будут следовать через таможенно-пропускные пункты без остановки

    Для этого на железнодорожной станции Ялама установлено специальное оборудование

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На железнодорожной станции Ялама установлено специальное оборудование для того, чтобы поезда могли следовать через станцию без остановки.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев на брифинге для журналистов.

    По его словам, аналогичное оборудование будет установлено и на других станциях: "Остались некоторые нерешенные вопросы. Как известно, поезд должен следовать через этот аппарат с определенной скоростью. Переговоры по вопросу установки оборудования завершены, и в скором времени оно будет запущено".

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