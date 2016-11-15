В Азербайджане подорожали автомобили

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ На автомобильном рынке Азербайджана наблюдается тенденция к подорожанию. В частности, ощутимо выросли цены на подержанные автомобили.

Об этом сообщил Report директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы.

Он указал, что причины этого известны: "Импорт и предложение сократились, если нет предложения и нечего выставлять на рынок, цены дорожают. Рост цен зависит от марки автомобиля. Машины стоимостью до 10 тыс. манатов подорожали на 500-1 000, 10-20 тыс. манатов – на 1 500-2 000 манатов".

По его словам, ситуация на автомобильном рынке очень напряженная: "С учетом того, что ситуация на финансовом рынке изменчивая, то есть курс маната к доллару часто меняется, предприниматели этой сферы сталкиваются с большими трудностями. Сначала они выступают в качестве покупателей, покупают, затем продают товар. Ситуация оставляет желать лучшего".