В Азербайджане подорожала аренда жилья

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Цены на аренду жилья в столице в мае 2017 года выросли на 1,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная цена данной услуги составила 93,67 манатов.

Аренда жилья в январе подорожала на 3,5%, феврале – 0,1%, марте – 1,2%, в апреле показатель не изменился.

Отметим, что в мае этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, в том числе, непродовольственные товары – 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 2,1%, цены на продовольственные товары снизились на 1,3%.