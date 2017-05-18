В Азербайджане подорожал импорт товаров

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В марте этого года цены на импортируемую продукцию выросли в месячном сравнении на 1,9%, импорт из стран СНГ подорожал на 1,1%, из других стран - на 2,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индексы цен на импортируемые товары.

За этот период цены на экспортируемые товары в страны СНГ снизились в месячном сравнении на 0,2%, в другие страны – 4,6%.

Отметим, что в январе-марте Азербайджан осуществил торговые операции со 149 странами, импортированы товары из 143 стран, экспортированы в 84 страны. С учетом статистической стоимости зарегистрированных в таможенных органах, но не оформленных в полном объеме экспортируемых сырой нефти и природного газа, в первом квартале объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5 090,9 млн долларов. Стоимостный объем экспорта составил 3 578,1 млн долларов, импорта - 1 512,8 млн долларов. В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 2 065,3 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем товарооборота вырос на 10,6%, в реальном выражении – на 16,4%, экспорт сократился на 9,2%, импорт - на 27,3%.