В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс

"Подготовка нового Налогового кодекса в Азербайджане – обсуждаемый актуальный вопрос".

"Подготовка нового Налогового кодекса в Азербайджане – обсуждаемый актуальный вопрос".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, международные требования обусловливают необходимость подготовки нового кодекса:

"С изменением структуры экономики в течение долгих лет, с ростом внедрения инноваций, с усовершенствованием международных моделей по предотвращению вывода транснациональными компаниями денежных средств за пределы страны, возникает необходимость в новшествах. Согласна, что с учетом таких объективных вопросов в закон внесены многочисленные поправки, и порой по этой причине налоговое законодательство может казаться предпринимателям довольно сложным. Для того, чтобы сделать законодательство более простым и понятным на повестке стоит вопрос подготовки нового Налогового кодекса. Мы планируем подготовить новый Налоговый кодекс с учетом предложений и рекомендаций предпринимателей".

Отметим, что Налоговый кодекс действует с 2001 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.