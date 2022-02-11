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В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс

В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс "Подготовка нового Налогового кодекса в Азербайджане – обсуждаемый актуальный вопрос".
Бизнес
11 февраля 2022 г. 17:24
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс

"Подготовка нового Налогового кодекса в Азербайджане – обсуждаемый актуальный вопрос".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказала заместитель начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, международные требования обусловливают необходимость подготовки нового кодекса:

"С изменением структуры экономики в течение долгих лет, с ростом внедрения инноваций, с усовершенствованием международных моделей по предотвращению вывода транснациональными компаниями денежных средств за пределы страны, возникает необходимость в новшествах. Согласна, что с учетом таких объективных вопросов в закон внесены многочисленные поправки, и порой по этой причине налоговое законодательство может казаться предпринимателям довольно сложным. Для того, чтобы сделать законодательство более простым и понятным на повестке стоит вопрос подготовки нового Налогового кодекса. Мы планируем подготовить новый Налоговый кодекс с учетом предложений и рекомендаций предпринимателей".

Отметим, что Налоговый кодекс действует с 2001 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijan to work on new Tax Code
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni Vergi Məcəlləsi hazırlanacaq

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