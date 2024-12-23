В Азербайджане подготовлены законопроекты для обеспечения гендерного равенства

Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения проделала значительную работу по улучшению социальной законодательной базы, уделяя особое внимание гендерному равенству.

Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения проделала значительную работу по улучшению социальной законодательной базы, уделяя особое внимание гендерному равенству.

Как сообщает Report, об этом заявила замначальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева на конференции, посвященной внедрению стандартов ESG.

По ее словам, поправки в трудовом законодательстве сняли ограничения на привлечение женщин к ряду тяжелых и вредных работ. Запрет теперь распространяется только на беременных женщин и матерей детей до 1 года. Благодаря поправкам, число запрещенных для женщин профессий сокращено с 700 до 200.

Также введены новые правила для привлечения женщин к командировкам, сверхурочным и нерабочим дням: в частности, привлечение беременных, женщин, имеющих детей до 14 лет или несовершеннолетних детей с инвалидностью, возможно только с их согласия. Благодаря этим изменениям индекс Азербайджана в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка вырос на 7%, достигнув 85%.

Нармин Мирзаева отметила, что обсуждаются новые законопроекты: один направлен на противодействие сексуальным домогательствам, другой – на обеспечение равной оплаты труда женщин и мужчин при равной работе. Работа в этом направлении продолжается.