В Азербайджане подготовлен законопроект "Об инновационной деятельности"

Министерство экономики подготовило законопроект "об инновационной деятельности".

Министерство экономики подготовило законопроект "Об инновационной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Форуме развития образования в Баку.

По его словам, законопроект будет представлен правительству в ближайшее время.

"Законопроект разработан совместно с различными государственными структурами. Он определит рамки инновационной деятельности”, - отметил замминистра.

Алиев напомнил, что в законодательство ранее были внесены несколько поправок в связи с внедрением инновационных решений в различных сферах.