В Азербайджане подготовлен законопроект "Об инновационной деятельности"

Министерство экономики подготовило законопроект "Об инновационной деятельности".
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Форуме развития образования в Баку.
По его словам, законопроект будет представлен правительству в ближайшее время.
"Законопроект разработан совместно с различными государственными структурами. Он определит рамки инновационной деятельности”, - отметил замминистра.
Алиев напомнил, что в законодательство ранее были внесены несколько поправок в связи с внедрением инновационных решений в различных сферах.