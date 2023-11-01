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В Азербайджане подготовлен законопроект "Об инновационной деятельности"

В Азербайджане подготовлен законопроект "Об инновационной деятельности" Министерство экономики подготовило законопроект "об инновационной деятельности".
Бизнес
1 ноября 2023 г. 13:06
В Азербайджане подготовлен законопроект Об инновационной деятельности

Министерство экономики подготовило законопроект "Об инновационной деятельности".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Форуме развития образования в Баку.

По его словам, законопроект будет представлен правительству в ближайшее время.

"Законопроект разработан совместно с различными государственными структурами. Он определит рамки инновационной деятельности”, - отметил замминистра.

Алиев напомнил, что в законодательство ранее были внесены несколько поправок в связи с внедрением инновационных решений в различных сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijan prepares draft law on 'Innovation activities'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "İnnovativ fəaliyyətlər" haqqında qanun layihəsi hazırlanıb

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