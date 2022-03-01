В Азербайджане подготовлен законопроект "О внутренней торговле"

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила законопроект "О внутренней торговле".

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана подготовила законопроект "О внутренней торговле".

Как передает Report, об этом сообщил глава ведомства Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

"Надеемся, что в этом году процессы согласования между госструктурами в связи с документом будут завершены, и он будет представлен правительству", - отметил М.Аббасбейли.

M.Аббасбейли подчеркнул, что в Азербайджане субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с определенными проблемами, и закон "О внутренней торговле" будет принят именно для их решения: "Наш подход заключается в создании в законе нормативной базы по решению наблюдаемых проблем".