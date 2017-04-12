В Азербайджане подготовлен законопроект "О техническом регламенте"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Милли Меджлису представлен законопроект "О техническом регламенте".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

"Я верю, что в ближайшее время парламент примет этот документ", - сказал он.

По его словам, впервые этот законопроект был подготовлен и представлен правительству в 2008 году: "В 2008 году в рамках совместного с ЕС твиннинг-проекта мы разработали и представили правительству законопроект "О техническом регламенте". Позже мы внесли в него ряд изменений и недавно отправили в парламент в новой форме".

Председатель комитета так же отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется 940 стандартов: "Из них примерно 45% приведены в соответствие с международными стандартами. В настоящее время 92 азербайджанские торговые марки защищены международной организацией интеллектуальной собственности под брендом Made in Azerbaijan".