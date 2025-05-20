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В Азербайджане подготовлен техрегламент по безопасности аттракционов

В Азербайджане подготовлен техрегламент по безопасности аттракционов В Азербайджане подготовлен техрегламент по безопасности аттракционов
Бизнес
20 мая 2025 г. 10:34
В Азербайджане подготовлен техрегламент по безопасности аттракционов

В Азербайджане вынесен на общественное обсуждение проект технического регламента "О безопасности аттракционов".

Как сообщает Report, документ разработан Агентством по антимонопольному контролю и контролю за потребительским рынком.

После завершения обсуждений его планируется представить на утверждение Кабинету министров.

Регламент охватывает обязательные требования к безопасности аттракционов, а также условия их свободного обращения на потребительском рынке. После утверждения новых нормативных актов, все действующие аттракционы в стране должны будут соответствовать установленным требованиям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda attraksionların təhlükəsizliyi ilə bağlı reqlament hazırlanıb

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