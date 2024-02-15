В Азербайджане подготавливается новый Налоговый кодекс

В Азербайджане подготавливается новый Налоговый кодекс.

В Азербайджане подготавливается новый Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, об этом сказала замначальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева.

По ее словам, с этой целью будет проанализировано законодательство.

"На повестке стоит вопрос подготовки нового Налогового кодекса. С этой целью мы изучаем международный опыт, также привлекаем консалтинговые компании. Разрабатывается дорожная карта кодекса. Пока рано говорить о конкретных сроках подготовки кодекса, но процесс запущен", - сказала она.