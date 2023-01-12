В Азербайджане подешевели стройматериалы – в чем причина?

Хотя в прошлом году в Азербайджане стоимость стройматериалов росла ускоренными темпами на фоне российско-украинской войны, в последние два месяца цены стабилизировались.

Хотя в прошлом году в Азербайджане стоимость стройматериалов росла ускоренными темпами на фоне российско-украинской войны, в последние два месяца цены стабилизировались.

Report попытался выяснить причины сложившейся ситуации.

Эксперт по рынку имущества Рамиль Гасымзаде cчитает, что возникшие с начала войны в Украине трудности с поставками устраняются, и из России в Азербайджан ввозится достаточное количество стройматериалов.

"Кроме того, как правило, в зимний период спрос на стройматериалы сокращается, вследствие чего на рынке наблюдается снижение цен. Вероятно, с марта вновь будет наблюдаться рост цен. Через два месяца начнется новый строительный сезон, и предприниматели готовятся к нему. То есть, наблюдаемое сейчас снижение цен - временное", - отметил эксперт.

По словам Р.Гасымзаде, цена за 1 тонну заводской арматуры снизилась с 1350-1400 манатов до 1200 манатов, а тонна арматуры, изготовленной в цеховых условиях, как и раньше, предлагается за 800-900 манатов. Один кубометр древесины можно приобрести за 330 манатов, хотя в прошлом году цена достигала 400-450 манатов. Также наблюдается снижение цен на дикт, стоимость листа которого составляла 45-48 манатов, а сейчас продается за 22-24 маната.