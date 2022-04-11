В Азербайджане поддержат упаковочную отрасль

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с членами Ассоциации упаковочной промышленности обсуждены вопросы организации в Азербайджане производства упаковочных материалов, отвечающих современным стандартам, снижения зависимости от импорта.

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с членами Ассоциации упаковочной промышленности обсуждены вопросы организации в Азербайджане производства упаковочных материалов, отвечающих современным стандартам, снижения зависимости от импорта.

Как сообщает Report, об этом министр написал в Twitter.

"На встрече мы оценили текущее состояние этой сферы, провели полезные обсуждения о таких приоритетах, как организация производства упаковочных материалов, отвечающих современным стандартам, снижение зависимости от импорта, усиление государственной поддержки сектора", - написал Микаил Джаббаров.