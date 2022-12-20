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В Азербайджане почти половина налогоплательщиков неактивна – в чем причина?

В Азербайджане почти половина налогоплательщиков неактивна – в чем причина? В Азербайджане почти половина зарегистрированных налогоплательщиков неактивна. Такой вывод можно сделать на основе статистических данных Государственной налоговой службы при министерстве экономики.
Бизнес
20 декабря 2022 г. 11:21
В Азербайджане почти половина налогоплательщиков неактивна – в чем причина?

В Азербайджане почти половина зарегистрированных налогоплательщиков неактивна. Такой вывод можно сделать на основе статистических данных Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Так, согласно данным, на 1 декабря этого года зарегистрированы 1 399 990 налогоплательщиков, из них 709 557 или 50,7% являются активными. Остальная часть, 690 443 относятся к категории неактивных.

Report попытался выяснить причины создавшейся ситуации.

По словам главы Бакинского центра отчетности Мехди Бабаева, есть ряд причин, по которым сегодня наблюдается большое число неактивных налогоплательщиков.

"Некоторые предприниматели не могут обеспечить устойчивость своего бизнеса и вынуждены прекратить деятельность. Но это не главная причина. Есть такие хозяйственные субъекты, которые пользуются налоговыми льготами, предусмотренными в законодательстве. Конечно же, их действия вполне законны, но, как говорится, это позволяет на законных основания уклониться от выплаты налога.

К примеру, для микропредприятий с годовым оборотом до 200 тысяч манатов предусмотрены 75% льготы в налоге на прибыль. Чтобы воспользоваться этими льготами, некоторые предприниматели с учетом того, что годовой оборот может превысить вышеуказанную сумму, останавливает деятельность юридического лица, и открывает новое. В результате число неактивных предприятий увеличивается", - сказал он.

М.Бабаев также назвал и другую причину: "Некоторые физические лица оказываются под влиянием нечистых на руку дельцов, пытающихся уменьшить выплаты налогов. В некоторых случаях после заключения трудовых договоров с физическими лицами, спустя некоторое время договор по желанию работодателя аннулируется. Затем это физическое лицо регистрируют как налогоплательщика, но в другом качестве. То есть, в конечном счете между работодателем и физлицом строятся гражданско-правовые отношения, позволяющие выплачивать меньший налог", - подчеркнул М.Бабаев.

В свою очередь, в Государственной налоговой службе Report сообщили, что основная часть неактивных налогоплательщиков приходится на долю микро-предпринимателей, которые занимаются временной, сезонной предпринимательской деятельностью.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin yarısı aktiv deyil - səbəb nədir?

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