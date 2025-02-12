В Азербайджане планируют усовершенствовать законодательство по судебному разбирательству дел о банкротстве

16:05

Министерство экономики Азербайджана предложило усовершенствовать законодательство, касающееся судебного разбирательства дел о банкротстве.

Как сообщает Report, об этом представитель ведомства Нармин Али сказала на заседании рабочей группы "Банкротство бизнеса".

По ее словам, подготовлены законопроекты о внесении соответствующих изменений в закон "О несостоятельности и банкротстве" и Гражданский процессуальный кодекс, которые представлены в Кабмин.

Она отметила, что, в частности, предлагается дополнить кодекс новой главой, регулирующей вопросы банкротства и финансового оздоровления.