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В Азербайджане планируют усовершенствовать законодательство по судебному разбирательству дел о банкротстве

В Азербайджане планируют усовершенствовать законодательство по судебному разбирательству дел о банкротстве 16:05
Бизнес
12 февраля 2025 г. 16:51
В Азербайджане планируют усовершенствовать законодательство по судебному разбирательству дел о банкротстве

Министерство экономики Азербайджана предложило усовершенствовать законодательство, касающееся судебного разбирательства дел о банкротстве.

Как сообщает Report, об этом представитель ведомства Нармин Али сказала на заседании рабочей группы "Банкротство бизнеса".

По ее словам, подготовлены законопроекты о внесении соответствующих изменений в закон "О несостоятельности и банкротстве" и Гражданский процессуальный кодекс, которые представлены в Кабмин.

Она отметила, что, в частности, предлагается дополнить кодекс новой главой, регулирующей вопросы банкротства и финансового оздоровления.

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