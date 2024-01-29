В Азербайджане планируется проведение экспортного и инвестиционного форумов

В Азербайджане осенью 2024 года планируется проведение первого Экспортного форума.

В Азербайджане осенью 2024 года планируется проведение первого Экспортного форума.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в текущем году в рамках COP-29 в Азербайджане пройдет также первый Инвестиционный форум.

Ю.Абдуллаев отметил, что на Экспортном форуме будет представлен экспортный потенциал Азербайджана.

Он добавил, что одна из главных целей в текущем году - привлечь в Азербайджан крупнейшие иностранные компании.