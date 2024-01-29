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В Азербайджане планируется проведение экспортного и инвестиционного форумов

В Азербайджане планируется проведение экспортного и инвестиционного форумов В Азербайджане осенью 2024 года планируется проведение первого Экспортного форума.
Бизнес
29 января 2024 г. 12:52
В Азербайджане планируется проведение экспортного и инвестиционного форумов

В Азербайджане осенью 2024 года планируется проведение первого Экспортного форума.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в текущем году в рамках COP-29 в Азербайджане пройдет также первый Инвестиционный форум.

Ю.Абдуллаев отметил, что на Экспортном форуме будет представлен экспортный потенциал Азербайджана.

Он добавил, что одна из главных целей в текущем году - привлечь в Азербайджан крупнейшие иностранные компании.

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Версия на английском языке Export and investment forums to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ixrac və investisiya forumları keçiriləcək

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