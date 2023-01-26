В Азербайджане планируется производство удобрений сульфата аммония

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка ООО "Азерсульфат" планирует производство удобрений сульфата аммония.

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка ООО "Азерсульфат" планирует производство удобрений сульфата аммония.

Как передаёт Report, oб этом сообщил журналистам директор компании Эмин Гулиев.

"После того, как наш завод достигнет 100% производственной мощности, планируется его расширение, увеличение мощности, а также производство других продуктов, кроме серной кислоты, в том числе удобрения сульфата аммония. Ежегодно в Азербайджан ввозится 3-4 тысячи тонн удобрений сульфата аммония. В настоящее время цена на это удобрение на мировом рынке сильно выросла", - отметил он.

Кроме того, по словам Э.Гулиева, сера, необходимая для производства серной кислоты, ввозится в страну из-за рубежа, и рост цен за рубежом также влияет на стоимость местного продукта: "Однако по сравнению с ранее импортируемой серной кислотой местное производство обходится дешевле. После завершения модернизационных работ в государственной нефтяной компании (SOCAR) сера будет производиться за счет местного производства, что повлияет на цену. Серная кислота используется на золотых месторождениях, на заводе SOCAR по производству карбамида, на текстильных предприятиях".