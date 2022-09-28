В Азербайджане оживает рынок аренды "второй руки"

Одним из видов бизнеса, связанного с недвижимостью, является аренда "второй руки"

Одним из видов бизнеса, связанного с недвижимостью, является аренда "второй руки". То есть арендатор сдает квартиру другим людям посуточно или долгосрочно по более высокой цене. Люди, которые занимаются этим видом бизнеса, снимают квартиры заранее, учитывая, к примеру, что в августе-сентябре будет более востребовано жилье в зданиях рядом с высшими учебными заведениями.

Насколько прибылен этот вид бизнеса?

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев сообщил Report, что риэлторы берут в аренду квартиры с хорошим ремонтом и сдают их посуточно или долгосрочно: "Они арендуют квартиру за 800-1000 манатов в месяц и предлагают его иностранцам за 70, 80, 100 манатов в день. Обычно иностранцы снимают дома посуточно. Когда иностранцы приезжают с семьей, проживание в отеле обходится дорого. К примеру, номер в отеле стоит 50 манатов, а посуточная аренда 3-комнатной квартиры в центре города колеблется в пределах 80-100 манатов".

Эксперт отметил, что этот вид бизнеса пользовался популярностью до пандемии, но затем сошел на нет: "Сейчас в этой области снова наблюдается активность. Из-за спроса многие ищут квартиры в аренду. Но это не значит, что арендаторы с легкостью находят клиентов. Бывает, что квартиры пустуют месяцами. Активность достигает пика, когда в стране проходят какие-либо международные мероприятия, соревнования. Сейчас эта сфера очень активна из-за приезжих из России и Ирана".