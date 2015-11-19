​В Азербайджане ожидаются скидки на международные авиарейсы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года объявляет о скидках на международные перелеты.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, продажа билетов в рамках новогодней акции начнется 10 декабря 2015 года и продлится до 10 января 2016 года, период вылетов – с 15 января по 29 февраля 2016 года.

Направления и цены на авиабилеты, которые можно приобрести в рамках кампании:

Баку – Лондон – Баку - от 329 евро;

Лондон – Баку – Лондон - от 269 фунтов стерлингов;

Баку – Милан – Баку - от 329 евро;

Баку – Париж – Баку - от 349 евро;

Баку – Нью-Йорк – Баку - от 499 евро;

Нью-Йорк – Баку – Нью-Йорк - от 549 долларов США;

Баку – Прага – Баку - от 329 евро;

Прага – Баку – Прага - от 359 долларов США;

Баку – Тель-Авив – Баку - от 299 евро;

Тель-Авив – Баку – Тель-Авив - от 329 долларов США;

Баку – Львов – Баку - от 289 евро;

Львов – Баку – Львов - от 319 долларов США;

Баку – Казань – Баку - от 209 евро;

Баку – Санкт-Петербург – Баку - от 279 евро.

Напомним, что с 1 августа "Азербайджанские авиалинии" для всех пассажиров снизили на 20-30% действующие тарифы эконом-класса на всех международных направлениях.