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    ​В Азербайджане ожидаются скидки на международные авиарейсы

    Продажа билетов начнется 10 декабря

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года объявляет о скидках на международные перелеты.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, продажа билетов в рамках новогодней акции начнется 10 декабря 2015 года и продлится до 10 января 2016 года, период вылетов – с 15 января по 29 февраля 2016 года.

    Направления и цены на авиабилеты, которые можно приобрести в рамках кампании:

    Баку – Лондон – Баку - от 329 евро;

    Лондон – Баку – Лондон - от 269 фунтов стерлингов;

    Баку – Милан – Баку - от 329 евро;

    Баку – Париж – Баку - от 349 евро;

    Баку – Нью-Йорк – Баку - от 499 евро;

    Нью-Йорк – Баку – Нью-Йорк - от 549 долларов США;

    Баку – Прага – Баку - от 329 евро;

    Прага – Баку – Прага - от 359 долларов США;

    Баку – Тель-Авив – Баку - от 299 евро;

    Тель-Авив – Баку – Тель-Авив - от 329 долларов США;

    Баку – Львов – Баку - от 289 евро;

    Львов – Баку – Львов - от 319 долларов США;

    Баку – Казань – Баку - от 209 евро;

    Баку – Санкт-Петербург – Баку - от 279 евро.

    Напомним, что с 1 августа "Азербайджанские авиалинии" для всех пассажиров снизили на 20-30% действующие тарифы эконом-класса на всех международных направлениях.

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