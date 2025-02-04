В Азербайджане ожидаются реформы в процессе регистрации бизнеса

В Азербайджане ожидаются реформы в процессе регистрации бизнеса - ЭКСКЛЮЗИВ

В последние годы в Азербайджане достигнут значительный прогресс в совершенствовании бизнес-среды и стимулировании предпринимательской деятельности. Страна заняла 9-е место среди 190 стран по показателю "Начало бизнеса" в отчете Всемирного банка Doing Business за 2020 год, войдя в число ведущих стран мира в этой области. Достижение является результатом последовательных реформ, направленных на упрощение процесса регистрации бизнеса, внедрение цифровых технологий и совершенствование нормативно-правовой базы.

Правительство Азербайджана предприняло ряд важных шагов для стимулирования предпринимательской активности и создания более благоприятного климата для бизнеса. В частности, была внедрена электронная регистрация юридических лиц, упрощен процесс регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями, обеспечена интеграция данных через цифровые платформы. Однако для достижения устойчивого развития необходимо внедрение инновационных и передовых практик. С этой целью Азербайджан активно работает над улучшением своих позиций в новом отчете Всемирного банка Business Ready.

По этому вопросу Report побеседовал с Хусниёй Абдуллаевой, заместителем начальника Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Сохранение высокого результата

Абдуллаева отметила, что последняя международная оценка возможностей для открытия бизнеса в Азербайджане была проведена в рамках отчета Всемирного банка Doing Business, который составлялся до 2020 года.

"В этом отчете Азербайджан вошел в первую десятку стран мира по уровню созданных условий для начала бизнеса. Процесс регистрации бизнеса в нашей стране является одной из лучших международных практик. Это действительно высокий результат, и, конечно, Азербайджан стремится его сохранить", - сказала она.

По ее словам, после длительного перерыва Группа ВБ приступила к новой оценке. Отчет Business Ready, который будет основан на новой методологии, посвящен анализу бизнес-среды.

"В этом контексте были проведены важные мероприятия с участием Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, а также Рабочей группы "Доступ к бизнесу", действующей под руководством Государственной налоговой службы. В частности, были разработаны и реализованы две дорожные карты, охватывающие период с 2022 по 2023 год, а также 2024 год", - отметила Абдуллаева.

Она подчеркнула, что в рамках дорожных карт были предприняты важные меры, направленные на дальнейшее упрощение доступа к бизнесу в Азербайджане:

- Повышение качества правил создания бизнеса и их адаптация к передовой международной практике;

- Минимизация ограничений в нормативно-правовой базе для создания бизнеса;

- Расширение цифровых государственных услуг для стартапов и повышение прозрачности;

- Развитие онлайн-услуг для создания бизнеса и начала операций.

Абдуллаева добавила, что в рамках дорожной карты на 2022-2023 годы было реализовано около 30 мероприятий по 6 компонентам, а в рамках дорожной карты на 2024 год - 16 мероприятий по 4 компонентам.

Меры по сокращению потерь времени

Заместитель начальника отметила, что любая реформа и нововведение требуют долгосрочной организационной, правовой, институциональной и технической подготовки.

"Этот процесс включает координированную работу нескольких государственных органов и выполнение значительного объема задач. В рамках Рабочей группы "Доступ к бизнесу" проведена интенсивная работа по повышению эффективности бизнес-регистрации. В результате обсуждений и согласований соответствующие органы совместно внесли и утвердили поправки в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", а также в Трудовой, Гражданский кодексы и Кодекс об административных проступках", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, эти изменения направлены на совершенствование законодательства о государственной регистрации коммерческих организаций в соответствии с международной практикой. В частности, были унифицированы процедуры электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с иностранными и местными инвестициями.

"Это важный шаг, благодаря которому теперь при электронной регистрации ООО с иностранными инвестициями в электронную заявку включаются данные о впервые заключенных трудовых договорах, которые автоматически передаются в информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения. Кроме того, при электронной регистрации больше не требуется документ, подтверждающий юридический адрес. Теперь воспользоваться электронной регистрацией могут не только иностранные физические, но и юридические лица. Эти изменения упрощают процесс для инвесторов, делают деловую среду более привлекательной и положительно влияют на международные рейтинги страны", - сказала она.

Абдуллаева отметила, что для достижения этих результатов Государственная налоговая служба координировала свою работу с министерствами иностранных дел и юстиции. Она подчеркнула значимость внедрения проекта "Электронный апостиль" в сфере регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями, а также перехода на электронное внесение изменений в учредительные документы местных и иностранных ООО с 2024 года.

"Теперь изменения в учредительных документах ООО и последующие корректировки зарегистрированных данных вносятся в электронном формате, что существенно сокращает временные затраты. Ранее в электронном виде осуществлялась только первичная регистрация местных коммерческих юридических лиц. Благодаря правовым, организационным и техническим мерам рабочей группы "Доступ к бизнесу", теперь как местные, так и иностранные ООО могут подавать заявки на электронную регистрацию изменений. Процедура занимает всего три рабочих дня", - отметила она.

Кроме того, создана техническая возможность использования электронной подписи "SİMA" при онлайн-регистрации коммерческих юридических лиц. После завершения регистрации компания получает уведомление о видах деятельности, требующих лицензии или разрешения, и при выборе одного из них ей предоставляется прямой доступ к порталу "Лицензии и разрешения", добавила замначальника.

"Также учтены международные требования. В соответствии с резолюциями ООН ограничены права на учреждение юридических лиц физическими лицами и организациями, находящимися под санкциями", - отметила она.

Новые реформы, опыт, простые условия

Заместитель начальника подчеркнула, что страны постоянно проводят прогрессивные реформы для улучшения показателя "Начало бизнеса" поэтому в этой сфере большая конкуренция.

"Каждое государство стремится создать максимально благоприятные условия для бизнеса. В этой сфере сильная глобальная конкуренция, поэтому важно не останавливаться на достигнутом. Страны, претендующие на высокие позиции в международных рейтингах, должны внедрять передовой опыт и упрощать процедуры. Несмотря на то, что процесс регистрации бизнеса в нашей стране уже достаточно развит, Рабочая группа продолжит реформы в этой области. В настоящее время активно разрабатываются новые инициативы, которые планируется реализовать в 2025 году", - сказала Абдуллаева.

Одним из ключевых нововведений станет проактивное получение и внесение информации об учредителях в систему регистрирующим органом. В связи с этим уже подготовлены проекты изменений в законы "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и "О нотариате", которые сейчас находятся на стадии согласования с профильными государственными структурами, отметила она.

Замначальника добавила, что одним из важных нововведений является создание технических возможностей для госрегистрации сведений о бенефициарных владельцах коммерческих организаций и ведения их реестра.

"В настоящее время разрабатываются нормативные документы в этой сфере, и после их вступления в силу будет обеспечено ведение базы данных бенефициарных владельцев. В то же время ведется работа по координации баз данных соответствующих госорганов, участвующих в процессе регистрации коммерческих юридических лиц – Центрального банка, министерств науки и образования и юстиции, Государственной службы по вопросам имущества и KOBİA. Эти шаги будут способствовать более быстрому и прозрачному проведению процесса регистрации бизнеса", - заявила Абдуллаева.

По ее словам, в рамках рабочей группы также ведется работа над созданием инструментов для проверки иностранных документов с электронным апостилем и их дистанционного нотариального заверения. Это соответствует Программе электронного апостиля, которую продвигает Гаагская конференция по международному частному праву.

"Нововведение позволит переводить иностранные документы и заверять их у нотариуса онлайн. Цифровизация этого процесса значительно ускорит легализацию документов и сократит потери времени для бизнеса", – добавила Абдуллаева.

Она также отметила важность создания службы электронной легализации: "С этой целью в Министерстве иностранных дел планируется разработать информационную систему "Консульская легализация" и внедрить услугу дистанционного заверения нотариусами легализованных документов через систему "Электронный нотариат" с доставкой по адресу. Сейчас ведется работа над согласованием необходимых законодательных актов в этой сфере".

Ожидания улучшения инвестиционного климата

В последние годы в Азербайджане были предприняты значительные усилия по развитию благоприятной бизнес-среды, и эти преобразования продолжаются. Замначальника уверена, что эти реформы значительно повысят позиции Азербайджана в ежегодном отчете Всемирного банка Business Ready.

Она подчеркнула, что Всемирный банк при оценке учитывает не только мнение государственных органов, но и позицию предпринимателей и экспертного сообщества. "Шаги, предпринятые в сфере регистрации бизнеса, были положительно восприняты предпринимателями. Кроме того, этот процесс будет зависеть от глобальных тенденций, опыта других стран и внедрения новых подходов", - заявила Абдуллаева.

Она отметила, что одним из главных приоритетов на будущее является развитие цифровых платформ, которые позволят бизнесу регистрироваться быстрее и проще, создание новых инструментов и интерфейсов, внедрение инновационных IT-решений, дальнейшее упрощение процедур для представительства иностранных инвесторов.

"Мы ожидаем, что отчет Business Ready отразит реформы, проведенные Азербайджаном в области регистрации бизнеса, и прогресс, достигнутый в улучшении инвестиционного климата. Эти инициативы направлены на создание более благоприятной деловой и инвестиционной среды в стране, что делает ее привлекательной как для местных, так и для иностранных инвесторов.

Среди наших главных целей — поддержание устойчивого темпа развития предпринимательства, достигнутого в последние годы, укрепление позиций Азербайджана в международных рейтингах и повышение конкурентоспособности", - добавила Абдуллаева.

Эти реформы станут важным шагом на пути к созданию более удобных и прозрачных условий для ведения бизнеса в стране, что, в свою очередь, будет способствовать повышению привлекательности инвестиционного климата и улучшению позиций Азербайджана в глобальных бизнес-индексах.