В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% за счет местного производства

В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% в связи с запуском завода по производству лекарственных средств Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations, церемония закладки фундамента которого состоялась сегодня в промышленном парке Пираллах

В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% в связи с запуском завода по производству лекарственных средств Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations, церемония закладки фундамента которого состоялась сегодня в промышленном парке Пираллахи, .

Как сообщает Report, об этом сказал глава компании Абидин Гюльмюш.

"Фармацевтический рынок Азербайджана ежегодно растет на 10%. После введения обязательного медицинского страхования людям стало проще приобретать лекарства", - сказал он.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что создание этого предприятия станет примером и для развития других отраслей экономики.

"Завод был создан в результате сотрудничества с ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания". Мы организуем совместные встречи турецких инвесторов с ОАО, рекомендуем им инвестировать в Азербайджан",- заявил посол.

Отметим, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" владеет 29%-ной долей в компании Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations.