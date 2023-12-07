О нас

В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% за счет местного производства

В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% за счет местного производства В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% в связи с запуском завода по производству лекарственных средств Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations, церемония закладки фундамента которого состоялась сегодня в промышленном парке Пираллах
Бизнес
7 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% за счет местного производства

В Азербайджане ожидается снижение цен на лекарства на 15% в связи с запуском завода по производству лекарственных средств Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations, церемония закладки фундамента которого состоялась сегодня в промышленном парке Пираллахи, .

Как сообщает Report, об этом сказал глава компании Абидин Гюльмюш.

"Фармацевтический рынок Азербайджана ежегодно растет на 10%. После введения обязательного медицинского страхования людям стало проще приобретать лекарства", - сказал он.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что создание этого предприятия станет примером и для развития других отраслей экономики.

"Завод был создан в результате сотрудничества с ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания". Мы организуем совместные встречи турецких инвесторов с ОАО, рекомендуем им инвестировать в Азербайджан",- заявил посол.

Отметим, что ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" владеет 29%-ной долей в компании Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan expects 15% decline in prices of medicines due to local production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dərman bazarında yerli istehsal hesabına 15 % ucuzlaşma ola bilər

Самое важное

В Шуше взорвалась мина, есть пострадавший
В Шуше взорвалась мина, есть пострадавший
7 декабря 2023 г. 12:10
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
6 декабря 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi