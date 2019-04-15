ГТК: Отношения "таможня-предприниматель" будут полностью упразднены

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Электронные услуги, предлагаемые Государственным таможенным комитетом Азербайджана, являются одними из наиболее широко используемых в стране. На сегодняшний день процессы таможенного надзора и таможенного оформления полностью автоматизированы, а такие имеющие особое социальное значение услуги, как подача таможенных деклараций, осуществление таможенных платежей, отслеживание обращений в таможенные органы основаны на безбумажных технологиях.

Об этом рассказал Report зампред Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев.

По его словам, в этом году в таможенную систему планируется ввести ряд новых электронных услуг. Среди них личный кабинет участника внешней торговли; создание электронной услуги по таможенному учету и балансу, благодаря чему предприниматели смогут получать отчеты обо всех сделанных ими платежах; выдача руководителем участника внешней торговли своему сотруднику полномочий на использование подписи для получения им статданных касательно таможенных операций; онлайн-канцелярия, позволяющая пользователям посылать онлайн-обращения (предложения, жалобы и т. д.) в таможенные органы; возможность для физических лиц узнать, наложены ли таможенными органами ограничения на пересечение ими границы (специальный список İAMAS).

И.Бабаев заявил, что в настоящее время разработана новая концепция проекта для внедрения цифровых таможенных услуг и развития этой системы. Основной целью концепции является полное упразднение отношений "таможня-предприниматель", организация таможенного дела по принципу дистанционного обслуживания за счет создания виртуальных таможенных офисов. Внедрение этой концепции в кратчайшие сроки завершит второй этап реформ в таможенной сфере.

Зампред ГТК отметил, что в настоящее время разрабатывается "система электронной очереди" и проект "ускоренного перехода". Технические работы по этим проектам на сегодняшний день на стадии завершения. О содержании и целях проектов СМИ и предпринимателям будет сообщено дополнительно.