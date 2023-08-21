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В Азербайджане открылся кошерный ресторан "Римон"

В Азербайджане открылся кошерный ресторан "Римон" В Азербайджане начал работу новый кошерный ресторан, соответствующий современным стандартам.
Бизнес
21 августа 2023 г. 13:45
В Азербайджане открылся кошерный ресторан Римон

В Азербайджане начал работу новый кошерный ресторан, соответствующий современным стандартам.

Между двумя дружественными странами - Азербайджаном и Израилем - построен очередной мост. Ресторан "Римон", привнесший в свою кухню вкуснейшие блюда обеих стран, уже готов принять своих гостей.

Великолепный интерьер, вкусные блюда азербайджанской, израильской, азиатской и европейской кухни, приготовленные по правилам кашрута, живая музыка, шоу-программа - все это ждет вас в ресторане "Римон".

Вы сможете приятно провести свой отдых в банкетном зале и на террасе.

Адрес: город Баку, улица Узеира Гаджибейли, 74.

Номер для связи:

(+99412) 393-83-94;

(+99455) 393-83-94.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İsrail arasında növbəti körpü: “Rimon” restoranı fəaliyyətə başladı

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