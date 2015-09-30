​В Азербайджане открылся филиал американской компании сейсмических исследований

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане открылся филиал американской компании "Geokinetics International Holdings, Inc.".

Как сообщает Report, филиал компании расположен на улице Захида Халилова в Ясамальском районе столицы.

Законным представителем филиала является гражданин Сербии Никидж Зоран.

Отметим, что компания "Geokinetics International Holdings, Inc." занимается сбором сейсмической информации и передает ее компаниям, занимающимся нефтегазодобычей.

Основной круг деятельности компании - США, Канада, Латинская Америка, Европа, Африка, Ближний и Дальний Восток.

Компания была учреждена в 1997 году в Хьюстоне.