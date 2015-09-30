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    ​В Азербайджане открылся филиал американской компании сейсмических исследований

    Законным представителем филиала является гражданин Сербии

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане открылся филиал американской компании "Geokinetics International Holdings, Inc.".

    Как сообщает Report, филиал компании расположен на улице Захида Халилова в Ясамальском районе столицы.

    Законным представителем филиала является гражданин Сербии Никидж Зоран.

    Отметим, что компания "Geokinetics International Holdings, Inc." занимается сбором сейсмической информации и передает ее компаниям, занимающимся нефтегазодобычей.

    Основной круг деятельности компании - США, Канада, Латинская Америка, Европа, Африка, Ближний и Дальний Восток.

    Компания была учреждена в 1997 году в Хьюстоне. 

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