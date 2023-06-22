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В Азербайджане определяется срок размещения объявлений при госзакупках

В Азербайджане определяется срок размещения объявлений при госзакупках В Азербайджане определяется срок размещения объявлений о приеме предложений (направление приглашений) при государственных закупках.
Бизнес
22 июня 2023 г. 11:24
В Азербайджане определяется срок размещения объявлений при госзакупках

В Азербайджане определяется срок размещения объявлений о приеме предложений (направление приглашений) при государственных закупках.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О государственных закупках", обсуждаемом в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, при открытых тендерах на предполагаемую сумму до 1 млн манатов объявление о приеме предложений будет размещено на портале госзакупок в течение 15 рабочих дней со дня открытия предложений, от 1 до 10 млн манатов – 20 рабочих дней, 10 млн и выше – 30 рабочих дней, при двухэтапном тендере – 40 рабочих дней, при запросе котировок - 10 рабочих дней.

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