В Азербайджане определены требования к безопасности и свободному обращению машин и оборудования

В Азербайджане на общественное обсуждение вынесен проект технического регламента "О безопасности машин и оборудования".

В Азербайджане на общественное обсуждение вынесен проект технического регламента "О безопасности машин и оборудования".

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте.

По данным Госагентства, после завершения общественного обсуждения планируется представить проект технического регламента в Кабинет министров для утверждения.

Отметим, что данный регламент разработан с целью определения единых обязательных требований, применяемых и исполняемых при разработке (проектировании), производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировке, продаже и утилизации машин и оборудования на потребительском рынке, а также обеспечения свободного обращения машин и оборудования, выпускаемых в обращение на потребительском рынке.

Этот документ в соответствии с законом "О техническом регулировании" определяет требования к обеспечению безопасности машин и оборудования и их свободному обращению на потребительском рынке.