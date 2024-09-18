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В Азербайджане определены сроки перевода трудовых договоров в электронную форму

В Азербайджане определены сроки перевода трудовых договоров в электронную форму Кабинет Министров определил сроки перевода работодателями трудовых договоров в форму электронного документа.
Бизнес
18 сентября 2024 г. 13:45
В Азербайджане определены сроки перевода трудовых договоров в электронную форму

Кабинет Министров определил сроки перевода работодателями трудовых договоров в форму электронного документа.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, государственные органы, юридические лица, доли (акции) которых контролируются государством, работодатели, являющиеся публичными юридическими лицами, созданными от имени государства, должны перевести трудовые договоры в электронную форму до конца текущего года, субъекты крупного, среднего, малого и микропредпринимательства, а также работодатели, не являющиеся субъектом предпринимательства, - до 1 июля следующего года, а работодатели сельских хозяйств и семейных предприятий - до конца следующего года.

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