В Азербайджане определены более 100 продуктов с экспортным потенциалом

Утверждение Национальной экспортной стратегии в Азербайджане ожидается во втором квартале 2023 года.

Утверждение Национальной экспортной стратегии в Азербайджане ожидается во втором квартале 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции.

Он отметил, что Национальная экспортная стратегия, которая будет реализована до 2026 года, предусматривает выход на новые рынки, укрепление позиций на существующих рынках:

"В этой стратегии, составленной с участием зарубежных и местных экспертов, определены более 100 продуктов, имеющие экспортный потенциал. Будет проведена соответствующая работа по их экспорту на новые и существующие рынки".