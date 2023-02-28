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В Азербайджане определены более 100 продуктов с экспортным потенциалом

В Азербайджане определены более 100 продуктов с экспортным потенциалом Утверждение Национальной экспортной стратегии в Азербайджане ожидается во втором квартале 2023 года.
Бизнес
28 февраля 2023 г. 16:37
В Азербайджане определены более 100 продуктов с экспортным потенциалом

Утверждение Национальной экспортной стратегии в Азербайджане ожидается во втором квартале 2023 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции.

Он отметил, что Национальная экспортная стратегия, которая будет реализована до 2026 года, предусматривает выход на новые рынки, укрепление позиций на существующих рынках:

"В этой стратегии, составленной с участием зарубежных и местных экспертов, определены более 100 продуктов, имеющие экспортный потенциал. Будет проведена соответствующая работа по их экспорту на новые и существующие рынки".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ixrac üçün potensialı olan 100-dən çox məhsul müəyyənləşdirilib

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