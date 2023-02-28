В Азербайджане определены более 100 продуктов с экспортным потенциалом

Утверждение Национальной экспортной стратегии в Азербайджане ожидается во втором квартале 2023 года.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции.
Он отметил, что Национальная экспортная стратегия, которая будет реализована до 2026 года, предусматривает выход на новые рынки, укрепление позиций на существующих рынках:
"В этой стратегии, составленной с участием зарубежных и местных экспертов, определены более 100 продуктов, имеющие экспортный потенциал. Будет проведена соответствующая работа по их экспорту на новые и существующие рынки".