В Азербайджане ООО отныне смогут вносить изменения в учредительные документы онлайн

В Азербайджане местные и иностранные ООО отныне смогут в электронной форме вносить изменения в учредительные документы.

В Азербайджане местные и иностранные ООО отныне смогут в электронной форме вносить изменения в учредительные документы.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель начальника Главного управления регистрации и учета налогоплательщиков ГНС Хусния Абдуллаева.

По ее словам, также автоматически будут вноситься изменения в данные, записанные в реестре.

Возможностью электронной регистрации изменений в регистрационных данных ООО смогут воспользоваться владельцы усиленной электронной подписи, а электронное изменение информации будет осуществляться в течение 3 рабочих дней.

Изменения в устав и решение будут генерироваться автоматически, новый устав, выписка из реестра и свидетельство отправляются в электронный кабинет юридического лица, добавила она.