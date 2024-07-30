В Азербайджане около 20 частных строительных компаний имеют отчеты об устойчивости

В Азербайджане около 20 частных строительных компаний имеют отчет об устойчивости.

В Азербайджане около 20 частных строительных компаний имеют отчеты об устойчивости.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на круглом столе в Баку на тему "Зеленое строительство в Азербайджане".

Он отметил, что частному сектору следует уделять больше внимания вопросам экологии:

"Раньше только две частные компании готовили отчеты в данном направлении. После проведения совместно с представительством ООН в Азербайджане просветительского мероприятия с представителями 50 частных строительных компаний, их количество увеличилось. Подобные отчеты позволяют иностранным компаниям ознакомиться с деятельностью наших частных строительных компаний и сотрудничать с ними".