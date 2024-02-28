О нас

В Азербайджане оформлено право собственности на 30 тыс. объектов недвижимости

В Азербайджане оформлено право собственности на 30 тыс. объектов недвижимости
Бизнес
28 февраля 2024 г. 11:22
В Азербайджане оформлено право собственности на 30 тыс. объектов недвижимости

В Азербайджане в январе этого года зарегистрировано право собственности на 29 825 объектов недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу по вопросам имущества, из них первичная регистрация оформлена на 4 664 объекта, вторичная – на 25 161 объект.

За отчетный период 4 065 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 6 477 – квартиры, 18 447 – земельные участки, 247 – нежилые здания, 547 – нежилые помещения, 40 – имущественные комплексы и 2 - многоэтажные жилые дома. 7 338 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən ay  30 min daşınmaz əmlakın mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınıb

Экслюзивные новости

Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi