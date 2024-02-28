В Азербайджане оформлено право собственности на 30 тыс. объектов недвижимости

В Азербайджане в январе этого года зарегистрировано право собственности на 29 825 объектов недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу по вопросам имущества, из них первичная регистрация оформлена на 4 664 объекта, вторичная – на 25 161 объект.

За отчетный период 4 065 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 6 477 – квартиры, 18 447 – земельные участки, 247 – нежилые здания, 547 – нежилые помещения, 40 – имущественные комплексы и 2 - многоэтажные жилые дома. 7 338 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.